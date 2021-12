© Eis.de Jung von Matt hat 2016 für Eis.de einen Werbe-Ohrwurm geschaffen, der die Marke nachhaltig ins Gedächtnis der Konsumenten eingebrannt hat

Musik gilt in der Werbung als Emotionsmaschine, die die Konsumenten am stärksten, schnellsten und intensivsten mit auf die Reise nimmt. In den vergangenen Monaten sind jedoch auffällig viele Kampagnen, in denen Musik im Mittelpunkt steht, an den Start gegangen. Was das mit den Konsumenten macht und wie eingängige Songs die Werbeerinnerung und die Sympathien für Marken beeinflussen, haben APG, BBDO, Deloitte und Yougov in der Studienreihe "Deutschlands Werbelieblinge" exklusiv für HORIZONT Online untersucht.