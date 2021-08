So bunt und vielfältig ist die deutsche Werbelandschaft wirklich

© Penny Penny und Olivia Jones stehen sinndbildlich für die Vielfalt im deutschen TV-Werbeblock

In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden die Forderungen nach mehr Vielfalt, Toleranz und Gender Equality immer lauter - gerade, weil in vielen Bereichen diesbezüglich noch reichlich Luft nach oben ist. Auch in der Werbung nehmen Diversity-Kampagnen und -Botschaften stark zu. Und die Werbelandschaft selbst ist offenbar ein gutes Abbild unserer bunten Gesellschaft. Diesen Schluss legt die neue Ausgabe der Studie "Deutschlands Werbelieblinge" von APG, BBDO und Marktforscher Yougov nahe, die HORIZONT Online exklusiv veröffentlicht.