© Edeka Edeka schafft es an die Spitze des Werbelieblinge-Rankings der Deutschen

Weihnachten, Jahreswechsel, Lockdown - die vergangenen Monate waren zweifelsfrei besonders. Und Werbung in besonderen Zeiten wirkt nur, wenn sie die Menschen bewegt. Das gilt aktuell wohl mehr denn je. Welche Marken bei den Verbrauchern in den Monaten der Krise nachhaltig punkten können, haben BBDO, APG, WallDecaux und YouGov jetzt zum dritten Mal im Zuge der exklusiv bei HORIZONT Online veröffentlichten Studie "Deutschlands Werbelieblinge" herausgefunden. Eine Erkenntnis: In unsicheren Zeiten wird den Menschen Haltung in der Werbung immer wichtiger. Und es gibt einen neuen Spitzenreiter im Werbelieblinge-Ranking.