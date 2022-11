Sexismus in der Werbung bleibt Rüge-Thema Nummer eins

© Edeka Szene aus dem Edeka-Spot "Wir sagen Danke"

Die Zeiten, in denen die Werbebranche mit Tabubrüchen Aufmerksamkeit erheischt, sind vorbei. Unternehmen wie die italienische Modemarke Benetton, die in den 90er-Jahren mit ölverschmierten Enten oder mit HIV-positiven Menschen warb und damit auf den Schockeffekt setzte, sind heute nahezu verschwunden. Zu diesem Schluss kommt Katja Heintschel von Heinegg, Geschäftsführerin des Deutschen Werberates. "Tabubrüche führen oft dazu, dass Menschen – möglicherweise unbeabsichtigt – herabgewürdigt werden. Die Unternehmen haben gemerkt, dass das einfach nicht gut ankommt", sagt sie. Werbung, die so provoziert, sei inzwischen nicht mehr gefragt.