Wie der BVDA Prospektwerbung aufwerten will

© BVDA Der BVDA vergibt erstmals den Deutschen Prospekt Award

Vorhang auf für einen neuen Preis der Marketingwelt: Der BVDA vergibt erstmals den Deutschen Prospekt Award und will so eine Werbeform würdigen, die in der Marketingwelt kaum beachtet wird, obwohl sie gut verkauft.