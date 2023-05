The Homeless Gallery

Einige der Kunstwerke der Kampagne "The Homeless Gallery"

Der Sieger des diesjährigen Max-Awards ist die Kampagne "The Homeless Gallery", ein Kunstprojekt, das auf Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Hamburg aufmerksam machen soll. Die Kampagne wurde von den Agenturen Mantikor und Philipp und Keuntje kreiert, die sich Gold in den Kategorien Gesellschaftlicher Dialog und Customer Journey sicherten, mit Silber in der Kategorie Dialog Innovation ausgezeichnet und auch noch zum Best in Show Act mit den meisten Stimmen im Online-Voting gekürt wurden.

Hinter der prämierten Kampagne "The Homeless Gallery" verbirgt sich eine Ausstellung mit 30 Kunstwerken, geschaffen von "30 Hinz&Künztle