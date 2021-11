Freiheiten für maßgeschneiderte Segmente

Mitte September hatten die Unternehmen ihre "strategische Kooperation" bekannt gegeben, die in der Ansprache von Zielgruppen eine Brücke zwischen der Online- und der Offline-Welt schließen will. Denn die Daten aus beiden Welten können dabei so verknüpft werden, dass in Programmatic-Advertising-Kampagnen jetzt auch klassische Print-Mailings einbezogen werden können. Das ist in dieser Form neu. Zwar können gedruckte Postkarten oder Werbebriefe über die Software einzelner Anbieter schon länger in die Marketing Automation einbezogen werden. Doch ein programmatischer, crossmedialer Ansatz zur Neukundengewinnung lässt sich erst jetzt umsetzen.Die Integration des Print-Mailing in Online-Marketing-Systeme verfolgt bislang im Wesentlichen zwei Ziele: den Dialog mit bestehenden Kunden und das Retargeting unbekannter User. Bei ersterem befinden sich die Kundendaten in dem CRM-System der Marketing Automation Systeme. Die Kunden können also nach einer bestimmten Triggerlogik, beispielsweise einem Warenkorbabbruch, über gedruckte Postkarten automatisiert an ihren Einkauf erinnert werden.Beim Retargeting geht es um die Ansprache potenzieller Neukunden. So kann beispielsweise der Besucher einer Website für Kreuzfahrten, der sich dort über Reisen und Preise informiert hat, über Print-Mailing erneut kontaktiert werden. Seine Cookie-ID wird einer postalischen Mikrozelle zugeordnet, woraufhin sämtliche Bewohner dieser Einheit automatisch eine Postkarte des Kreuzfahrt-Anbieters erhalten. Mit der Kooperation mit The Adex zündet die Deutsche Post gewissermaßen jetzt die dritte Stufe für das automatisierte Print-Mailing. "Wir können jetzt First- und Third-Party-Daten und damit ganze Zielgruppen-Segmente, die The Adex in seiner Data Management Platform hat, einbeziehen", so Lars Schlimbach.Deutlich wird das an der Programmatic-Advertising-Kampagne, die für eine der ersten Kunden, den Tierfutter-Anbieter Terra Canis aus dem Premiumbereich, umgesetzt wurde. The Adex hat dazu in seinem Datenpool die Zielgruppe "Hundebesitzerinnen, im Alter von 30 bis 50 Jahren, wohnt in einem Einfamilienhaus und verfügt über ein hohes Einkommen" modelliert. Anschließend wurde diese Klientel mit einer programmatischen Kampagne angesprochen – auch mit persönlich formulierten Postkarten, die bei den Hundebesitzerinnen im Briefkasten landeten. Bis zu 50.000 Segmente lassen sich aus dem Datenpool herausfiltern, womit sich auch extrem spitze Zielgruppen ansprechen lassen. Denkbar sind breite Zielgruppen, die sich auf Basis zurückliegender Online-Käufe identifizieren lassen, wie junge Eltern oder E-Autobesitzer, aber auch ausgefallenere Zielgruppen wie Liebhaber von nachhaltigem Kaffee.