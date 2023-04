Eine aktuelle Studie von Deutsche Post Direkt zeigt, warum unzustellbare Post Unternehmen schädigen kann und wie diese den analogen Kontakt mit Kundinnen und Kunden verbessern können.

Die Tochtergesellschaft der Deutschen Post, Deutsche Post Direkt, hat eine Adress-Studie für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die letzte derartige Studie ist 2021 durch das Unternehmen veröffentlicht worden. Das Hauptergebnis der Erhebung: Jede achte Kundenadresse in den Datenbanken deutscher Unternehmen ist falsch, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Studie vergleicht die Qualität der Adressen von 200 Unternehmen in zehn Branchen. Die Adressqualität habe sich laut Deutsche Post Direkt in den vergangenen fünf Jahren nur leicht verbessert. Der Anteil fehlerhafter Kundendaten sei zwar um 3,8 Prozentpunkte auf 12,6 Prozent gesunken, aber es gäbe weiterhin Optimierungspotenzial.