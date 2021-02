© Deutsche Post / Philipp Rathmer Jürgen Vogel ist das neue Testimonial für die Deutsche Post

Jürgen Vogel gilt als authentisch, sympathisch und hat dieses Malocher-Image. Jetzt schlüpft der Schauspieler in eine neue Rolle. Er wird Testimonial bei der Deutschen Post. Der Bonner Konzern will in einer neuen Kampagne seine digitalen Services und seine Klimaschutzaktivitäten bekannter machen. Vogel wird dabei zum Post-Checker. Die Kompetenz dazu hat er: Er war mal selbst Postzusteller. Die Kreation des Auftritts verantwortet Aufbruch-Scheven-Kroke.