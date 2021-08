Nach einem coronabedingt holprigen Jahresstart zieht die Werbekonjunktur in Deutschland allmählich wieder an. Schon in den Monatenund, in denen im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie den Werbemotor weitgehend lahmgelegt hatte, war es laut Nielsen teils spürbar bergauf gegangen. Die aktuellen Zahlen des Werbeforschers zeigen jetzt, dass sich dieser Trend auch im Juli fortgesetzt hat und sich der Werbemarkt stabilisiert.