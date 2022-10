Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig - und auch längst in der Versicherungsbranche angekommen. Laut derbewerten mittlerweile 61 Prozent der befragten Versicherer den Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden als das mit Abstand größte Risiko für die Branche. Um vor allem die heiß umkämpften Young Talents anzuziehen, hat die Gothaer ihrem Auftritt als Arbeitgebermarke nun eine Verjüngungskur verpasst, mit der das Unternehmen auch als Ausbilder in deutschen Schulen für sich wirbt.