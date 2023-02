So lustig wirbt TikToker Clemens Brock für Veggie-Döner von LikeMeat

© LikeMeat TikTok-Star Clemens brock hat ein eigenes LikeMeat-Produkt auf den Markt gebracht.

Kariertes Kurzarmhemd, Sandalen, unter denen weiße Tennissocken hervorlugen, und immer ein Bier in der Hand: So kennen die meisten seiner Fans TikTok-Star Clemens Brock - alias der "Vadder aller Väter". Durch seine lustigen Kurzvideos, in denen er den "typisch deutschen Vater" parodiert, konnte sich der ehemalige Marketing Manager bei BMW und selbernannte "Bierfluencer" eine 1,7 Millionen Follower starke Community auf TikTok aufbauen. Nun hat er mit LikeMeat ein eigenes Produkt auf den Markt gebracht, das eigentlich sehr untypisch für seine Rolle ist.