Toom verschickt Prospekte jetzt via Messenger

Wie die Mutter, so die Tochter: Nachdem Rewe kürzlich ankündigte, ab Mitte kommenden Jahresund seine Handzettel stattdessen per Whatsapp zu verschicken, versucht mit Toom nun auch die Baumarktkette des Konzerns, ihre Angebotskommunikation stärker in die digitalen Kanäle zu verlagern. Auch Toom-Kunden können sich die Prospekte künftig über den Messengerdienst des Facebook-Mutterkonzerns Meta zuschicken lassen.