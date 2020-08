© imago images / Panthermedia

In Zeiten wegbrechender Umsätze werden nur allzu gern Budgets gestrichen und Investitionen aufgeschoben - auch jene in Technologie. Aus Sicht von Amaryllis Liampoti ist das allerdings ein fataler Fehler. Die Partnerin und Growth Directorin bei Boston Consulting Digital Ventures ist fest davon überzeugt, dass der Erfolg von Marketing gerade in den von extremem Wandel geprägten Corona-Zeiten mehr denn je von Technologie abhängt. In ihrem Gastbeitrag erklärt Liampoti, wie CMOs den technologischen Wandel angehen müssen.