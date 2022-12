© Herwin Bahar / Imago / Zuma Wire Fortnite gehört zu den beliebtesten Onlinespielen

Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Bis 2025 sollen Schätzungen zufolge rund 3,5 Milliarden Menschen Teil der Gaming-Community sein. Damit werden Onlinespiele auch zu wichtigen Werbeflächen für Unternehmen. Die Nachfrage der Werbeindustrie steigt rasant an. In einem noch unveröffentlichten Report, der HORIZONT vorliegt, hat die internationale Mediaagentur Dentsu die Potenziale des Gaming-Marktes ausgelotet und Best-Practise-Beispiele aus ihren Teams vorgelegt.