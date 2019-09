Mehr zum Thema

Nach Aprilscherz-Reaktionen

Lidl produziert limitierten Sneaker - und attackiert erneut Aldi, Edeka und Co

Aprilscherze haben in der Regel eine Haltbarkeit von genau einem Tag. Danach redet niemand mehr darüber. Nicht so bei Lidl. Der Discounter hatte seine Kunden 2019 mit einem Foto von einem vermeintlichen Lidl-Sneaker in den April geschickt. Die Aktion kam allerdings so gut an, dass das Unternehmen seinen damals nicht so ernst gemeinten Worten nun Taten folgen lässt.