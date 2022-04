© IMAGO / Addictive Stock In das Metaverse lässt sich am besten via VR-Brillen eintauchen, doch die schrecken auch viele Menschen ab

Der Begriff des Metaverse hat sich inzwischen als eines der jüngeren Online-Trendthemen etabliert. Und tatsächlich scheint es sich dabei nicht um ein reines Phänomen innerhalb der sogenannten "Medienblase" oder unter Tech-Nerds zu handeln, zumindest laut einer Umfrage von Deloitte. So kann sich ein beträchtlicher Teil der Befragten vorstellen, sich selbst in der virtuellen Parallelwelt zu bewegen. Doch was ihnen das genau bringen soll - diese Frage stellen sich viele.