Die Zahlen aus dem aktuellen Deloitte Annual Review of Football Finance 2021

Insgesamt betrugen die Umsätze in der von der Pandemie geprägten Spielzeit 25,2 Milliarden Euro exklusive Transfererlöse. Das sind 3,7 Milliarden Euro bzw. 13 Prozent weniger als im Jahr davor. Die fünf Top-Ligen in Europa, die Deloitte für den "Annual Review of Football Finance" traditionell berücksichtigt, trugen dazu 15,1 Milliarden Euro bei, was 60 Prozent der Gesamterlöse entspricht. In der Vorsaison hatten die "Big Five" noch 11 Prozent mehr erlöst.Auch die Bundesliga musste aufgrund von Geisterspielen Federn lassen, allerdings fällt der Umsatzrückgang um 4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro im internationalen Vergleich noch moderat aus. Zwei Faktoren waren laut, Senior Manager der Sport Business Gruppe bei Deloitte, dafür entscheidend. Erstens: Die Bundesliga konnte im Gegensatz zu anderen europäischen Ligen die Saison zu Ende spielen. Zweitens: Es hat eine wichtige Rolle gespielt, ob und in welcher Höhe Medienpartner Entschädigungen aufgrund verschobener oder ausgefallener Spiele einforderten. "Auch hier waren die Auswirkungen in der Bundesliga relativ gering, da zu leistende Rückzahlungen durch die zeitnahe Durchführung der verbleibenden Spiele im Vergleich zu den anderen 'Big Five'-Ligen auf ein Minimum beschränkt werden konnten", so Lachmann.Bemerkenswert ist zudem, dass der Bundesliga bei den Sponsoringerlösen in der Spielzeit 2019/20 sogar eine Steigerung um fünf Prozent gelungen ist . Ursächlich war hier laut Deloitte, dass verschiedenen Clubs bessere Abschlüsse erzielen konnten - auch solche, die nicht zu den regelmäßigen Teilnehmern am europäischen Wettbewerb gehören. "Insgesamt gibt es für die Bundesliga Anlass zur Hoffnung, wirtschaftlich weiterhin vergleichsweise gut durch die unsicheren Zeiten zu kommen", sagt, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte. "Dies ist, neben dem Positivtrend bei den kommerziellen Erlösen in Kombination mit den neuen Mediendeals, vor allem Ergebnis wirtschaftlich nachhaltigen Handelns, das die deutschen Clubs in den letzten 20 Jahren zunehmend etabliert haben."Mit Blick auf 2020/21 sowie künftige Spielzeiten ergeben sich laut Deloitte weitere tiefgreifende Herausforderungen für den europäischen Fußball, insbesondere da die Saison 2020/21 in Gänze unter den Einschränkungen der Pandemie durchgeführt wurde. Es werde daher noch Jahre dauern, bis das vollständige Ausmaß der wirtschaftlichen Pandemiefolgen im europäischen Fußball sichtbar werde, so Ludwig. ire