© Andi Graf / Pixabay Viele Konsumenten wollen ihre Geschenke trotz Corona im stationären Handel kaufen

Viele Deutsche schnallen den Gürtel in der Weihnachtszeit angesichts der Corona-Pandemie und ihrer Folgen in diesem Jahr enger. Im Schnitt wollen die Verbraucher nur etwa halb so viel zum Fest ausgeben wie in den Vorjahren. Das geht aus einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Deloitte hervor. Der traditionelle Einzelhandel kann sich aber wohl trotzdem auf ein gutes Weihnachtsgeschäft freuen: Ein Großteil der Befragten will sich trotz Corona das traditionelle Weihnachtsshopping nicht nehmen lassen.