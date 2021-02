Hat unser Geld nicht auch Verantwortung? Das ist die zentrale Frage der neuen Kommunikations- und Marketingplattform der Dekabank . Das Wertpapierhaus der Sparkassen-Gruppe möchte in diesen Tagen aus Investoren Sinnvestoren machen und sie an eine nachhaltige Wertpapierkultur heranführen. Warum das wichtig ist und warum in der Kampagne kein Windrad auftaucht, erklärt CMO Lothar Weissenberger im exklusiven Gespräch mit HORIZONT.