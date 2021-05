PepsiCo will den Umsatz hierzulande in den kommenden Jahren verdoppeln: Insgesamt sollen die Erlöse in der DACH-Region auf eine Milliarde Euro ansteigen. Das gehtnur, wenn man der Konkurrenz die Kunden abjagt. Genau das versucht PepsiCo nun mit der neuen Kampagne für die zuckerfreie Variante Pepsi Max. Es handelt sich Unternehmensangaben zufolge dabei um die größte Aktivierung in der Geschichte der Marke in Deutschland.