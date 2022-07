Groß ist nicht immer gut: Szene aus dem ersten TV-Spot von Hood.de

von Marco Saal

Wer seine Produkte online verkaufen will, kommt an Amazon nicht vorbei. Doch für kleine und mittelgroße Händler ist der Vertrieb über den mächtigen E-Commerce-Riesen ein zweischneidiges Schwert. So sollen allein die Verkaufsgebühren seit 2014 von 19. Weshalb sich viele über den Tisch gezogen fühlen. Dass es auch anders geht, willunter Beweis stellen. Die Plattform hat sich Werte wie Fairness, Transparenz und Partnerschaft auf die Fahnen geschrieben und nimmt jetzt ordentlich Geld in die Hand, um bekannter zu werden. Dabei helfen soll die erste TV-Kampagne in der Unternehmensgeschichte - und der Ausbau der Sponsoring-Partnerschaft mit Mainz 05.