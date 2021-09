Fette Wolkenwatte, ein Himmel voller Autos, aufgehängt an einem überdimensionalen Mobile. Sie schweben durch den Raum, drehen sich, kreisen. Das alles wirkt etwas surreal und erinnert für ein für ein paar Augenschläge auch an die Mercedes-Benz-Kampagne für den neuen EQS. Doch der Hauch des Gedankens verschwindet blitzschnell wieder. "Wer, wenn nicht Du, wann, wenn nicht jetzt", fragt die Stimme auf dem Off. Und ein paar Sekunden später wird klar, in dem Spot, der da leicht über den Screen flimmert, geht es um ganz viele Modelle, unterschiedlicher Marken, Klassen und PS-Zahlen.



Mit der aktuellen Kampagne, die am Montag angelaufen ist, kehrtin die Werbung zurück und setzt einen Punkt. Statt laut die Fülle des Angebots in die Welt zu posaunen - was in der Szene der Online-Plattformen immer wieder vorkommt - setzt die Plattform auf ruhige Bilder. Der Online-Marktplatz für Neu- und Gebrauchtwagen positioniert sich als Angebot, auf der man sehr einfach zu seinem neuen (Traum)Wagen kommen kann. Mit einem Klick. "Wir Menschen mögen keine Veränderung und schieben viele überfällige Entscheidungen vor uns her", erklärt, CMO von Mobile.de, die Intention hinter der Kampagne. "Dabei ist es oft viel einfacher als gedacht, etwas zum Positiven zu ändern. Das wollen wir mit unserer neuen Kampagne emotional und plakativ zeigen." Deswegen swiped der Protagonist in der App am Smartphone durch das Angebot bis er sein Auto für sich findet. "Der Traum vom passenden Auto ist heute keine Traumtänzerei mehr, sondern einfach zu realisieren. Das wollen wir den Konsumenten zeigen", erklärt Wiese.Zu sehen ist der Film ab heute auf reichweitenstarken TV-Sendern, zumeist in der Prime-Time und in hochwertigen Programm-Umfeldern. Hinzu kommen Ausstrahlungen auf Connected TV-Angeboten wie Joyn, TV Now und DAZN und Social Media. Zusätzlich wird die Kampagne um Youtube Bumper Ads ergänzt, um insbesondere auch die jüngeren Altersgruppen effizient zu erreichen. Hinzu kommen PR-, CRM- & Content-Marketing-Maßnahmen. Und natürlich gibt es mit einer eigenen Landingpage auch einen digitalen Content-Hub.Die Kreation und Umsetzung verantwortet, das im August den mehrstufigen Pitch für sich entschieden hatte. Die Filmproduktion und CGI übernahm. Weitere beteiligte Agenturen sind(ATL Media),(Content Marketing & Social media) und(Landingpage + CRM). Die strategische Beratung des Brand Marketing liegt beiaus Berlin. mir