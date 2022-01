Mobil im Geschäft, im Online-Handel oder in Apps: Mit der Debit-Karte von Visa sollen Kundinnen und Kunden jederzeit schnelle Einkäufe tätigen können, wobei der Betrag direkt vom verknüpften Konto abgebucht wird und somit stetige Kostenkontrolle möglich ist. Damit entspreche man den Kundenwünschen, wie Visa unter Verweis auf eigene Forschungen mitteilt: Acht von zehn Menschen würden sich eine Karte wünschen, mit der ihnen alle Möglichkeiten offen stehen, so das Ergebnis einer repräsentativen Yougov-Umfrage unter 2.068 Verbraucher:innen in Deutschland.





Die Kampagne übersetzt das Produktversprechen in kurze Geschichten, bei denen die Protagonist*innen sich mit ihrer Visa-Debitkarte spontan Wünsche erfüllen können. Zum Einsatz kommen dabei TV, Digital Out of Home, Display, soziale Netzwerke wie TikTok und die Visa-Website. Für die Kreation zeichnet Digitas Pixelpark verantwortlich, Soup Film und Mamma Team produzierten die Filme (Regie: Justin Izumi; Musik: Supreme). Für die Mediaplanung ist Starcom zuständig. Visa Debit Kampagne 2022: Konzert



Einige der Kampagnen-Assets transportieren auch das im vergangenen Spätsommer eingeführte neue Markenversprechen von Visa.

