Über das geplante Werbeverbot von ungesunden Lebensmitteln wird heftig diskutiert

Im Streit um das geplante Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel verschärft sich der Ton. Nun hat die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) eine Kampagne gegen das umstrittene Gesetz gestartet. Die Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) kritisiert die Kampagne als "irreführend auf allen Ebenen".

Die BVE hat mit einer Kampagne gegen dieses Vorhaben reagiert. Auf der Kampagnen-Webseite heißt es: "Für diese Lebensmittel dürfte nicht mehr geworben werden", darunter sind unter anderem Schinkenwurst, Maultaschen, Früchtemüsli und Orangenlimonade abgebildet und rot durchkreuzt. "Auf der Verbotsliste stehen etwa Käse und Marmelade, Joghurt und Obstdosen, Butter und Brezeln, Müsli und Maultaschen, Eis und Erfrischungsgetränke, Schokolade und Schinkenwurst. Dies hat Folgen für Verbraucher, Medien und Arbeitsplätze in Deutschland", heißt es weiter auf der Kampagnen-Website. "Sponsoring für Sportvereine und Großveranstaltungen, in sozialen Netzwerken und Zeitungen, in Fernsehen und Streaming werden erschwert oder ganz untersagt. Die Vielfalt wird leiden." Die BVE sieht in dem Gesetzesvorhaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) einen "Wunsch nach dem entmündigten Bürger".Zwar gebe es Untersuchungen, wonach sich das Kaufverhalten bestimmter Produkte durch Werbeverbote verschoben hat bzw. gesunken ist, heißt es in der Kampagne. Allerdings sage das Kaufverhalten noch nichts über die Übergewichtsentwicklung aus, die als Zielgröße für die Maßnahme "Werberestriktionen" genannt wird.

Prompt hat sich am Dienstag das Gesundheitsbündnis DANK eingeschaltet und die Kampagne der BVE kritisiert. Die Kampagne "Lieber mündig" sei "irre­führend auf allen Ebenen". Die Ernährungsindustrie bediene sich eins zu eins der Strategien der Tabaklobby, so das Bündnis, dem 22 medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften und Gesundheitsverbände angehören."Mit ihrer Kampagne versucht die Ernährungsindustrie das Problem zu verharmlosen, Zweifel an den Gegenmaßnahmen zu säen und Verantwortung auf andere abzulenken“, meinte Barbara Bitzer, Sprecherin der DANK und Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). „Der Großteil der Werbeausgaben im Ernährungsbereich entfällt nicht auf Gnocchi, Dosenananas oder Maultaschen, sondern auf Süßwaren, Snacks oder Limonade. Das trägt nachweislich zum ungesunden Ernährungsverhalten der Kinder bei – auch wenn die Ernährungsindustrie es leugnet“, so Bitzer weiter.Das Bündnis DANK hat in einem eigenen Check die Argumente der Ernährungsindustrie untersucht. Zu der Aussage der BVE, ein Werbeverbot habe auch schon in Großbritannien nicht verfangen, schreibt der Lobby-Verband DANK beispielsweise: "Es unterstellt niemand einen monokausalen Zusammenhang zwischen Adipositas und Werbung unter Ausschluss jeglicher anderen Einflüsse. Eine reine Betrachtung der Datenreihe sagt nichts darüber aus, wie sich die Adipositas-Prävalenz ohne die Werbebeschränkungen entwickelt hätte."

Als zweites Argument moniert der Verband die lasche Umsetzung in Großbritannien. Die Werbebeschränkung aus 2007 in Großbritannien sei nicht mit den Regelungen vergleichbar, die aktuell in Deutschland zur Diskussion stehen. Der damalige Ansatz umfasse lediglich das Umfeld von Kindersendungen in TV und Radio. Eine umfassende Uhrzeiten-Regelung und ein Verbot der Online-Werbung für Ungesundes – ähnlich wie es das BMEL für Deutschland vorschlägt – solle in Großbritannien erst noch in Kraft treten.Und schließlich, ein dritter Punkt: "Zudem ist der Anspruch, die Adipositas-Prävalenz müsste sinken, um die Wirksamkeit einer Maßnahme zu belegen, nicht nachvollziehbar. Das globale Ziel der WHO ist, den Anstieg der Adipositas in allen Altersgruppen zu stoppen – schon das wäre ein Erfolg, den im Moment kein Staat in der Region erreicht."Ein großer Streitpunkt in der aktuellen Debatte um ein neues Werbeverbot ist die Frage, ob bei der Beurteilung der Lebensmittel das WHO-Nährwertmodell zugrunde gelegt werden soll. Das WHO-Modell teilt Lebensmittel in 18 Gruppen ein und definiert kategorienspezifische Grenzwerte beispielsweise für Zucker, Fett, Salz oder Süßstoffe, um die Produkte mit einer hohen Nährwertqualität zu identifizieren.Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung hat diese enge Auslegung 2021 keinen Eingang gefunden; in dem aktuellen Gesetzentwurf des BMEL allerdings schon. Nach Ansicht des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) würde dies bedeuten, dass bis zu 80 Prozent der Lebensmittel als ungesund klassifiziert und somit unter das geplante Werbeverbot fallen würden.