Frei, fresh, flexibel oder focus: Die Brandbreite an Freitags-Benefits wächst

Fresh oder focus Fridays - in der Debatte um die Vier-Tage-Woche und kürzere Wochenarbeitszeiten entstehen zusätzliche Angebot für Mitarbeitende. Arbeitsmarktexperte Guido Zander rät, die Arbeitszeit über alle anderen Employer-Branding-Maßnahmen zu stellen.

Beim Radio arbeiten – und das nur vier Tage die Woche? Eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Der baden-württembergische Sender Radio Regenbogen hat jedoch einen Modellversuch gestartet, Beschäftigten phasenweise eine kürzere Arbeitswoche anzubieten, beispielsweise der Morgenmoderatorin und Zweifach-Mutter Cristina Klee. Die entstehende Mehrarbeit würde in diesem Fall von den Kolleg:innen abgefangen und mitgetragen, teilt das Unternehmen mit.





Der Freitag entwickelt sich immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt in der Diskussion um flexibleres Arbeiten, Reduzierung von Workload sowie zielführendes Employer Branding. Befeuert wurde die Debatte durch die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse eines größeren Testlaufs zur Vier-Tage-Woche in Großbritannien. Er hatte in der zweiten Jahreshälfte 2022 stattgefunden und erstreckte sich über sechs Monate. Die teilnehmenden Unternehmen hatten sich bereiterklärt, dass ihre Beschäftigten nur vier Tage die Woche bei vollem Lohnausgleich arbeiten. Das Ergebnis ist sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer erfreulich: Die Produktivität blieb konstant. Das bestätigt auch eine Analyse von Forschern aus Boston und Cambridge, die das Projekt wissenschaftlich begleitet und Tiefeninterviews mit Beteiligten geführt haben. Reaktionen darauf wurden ebenfalls schon bekannt gegeben: 56 von 61 Arbeitgebern wollen an dem neuen Konzept festhalten. Testmodell "Vier-Tage-Woche" trägt Früchte 18 von ihnen bestätigten, es schon dauerhaft eingeführt zu haben. „Vor Beginn des Projektes haben viele gezweifelt, ob wir eine Steigerung der Produktivität sehen würden, die die Verkürzung der Arbeitszeit ausgleicht - aber genau das haben wir festgestellt“, sagte Brendan Burchell von der Universität Cambridge einer Mitteilung zufolge. Durchschnittlich stieg der Umsatz der beteiligten Unternehmen der Analyse zufolge sogar um 1,4 Prozent. Zudem verringerten sich die Krankheitstage und das gefühlte Stresslevel in der Belegschaft.

SSZ Beratung Guido Zander, als Berater branchenübergreifend spezialisiert auf das Thema "Arbeitszeit"



Wie in HORIZONT vom 26. Januar berichtet , gibt es auch branchenübergreifend in Deutschland zahlreiche Unternehmen, die die Vier-Tage-Woche oder eine kürzere Wochenarbeitszeit zu unterschiedlichen Konditionen testen: entweder bei vollem Lohnausgleich, in Teilzeit oder über vier längere Arbeitstage im Rahmen der gesetzlich möglichen Wochenarbeitszeit. Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt das Bewertungsportal Kununu, dass nicht nur Bewertungen mit dem Begriff Vier-Tage-Woche im vergangenen Jahr um ein Drittel gestiegen sind, sondern auch die Themen Flexibilisierung und flexibles Arbeiten. Verglichen mit dem Vor-Corona-Niveau liegt der Anstieg des Begriffs Flexibilisierung sogar bei einem Plus von 140 Prozentpunkten.Dass die Arbeitszeit, wenn es um Maßnahmen gegen Fachkräftemangel geht, ein wichtiger Hebel ist, unterschätzen viele Unternehmen laut Guido Zander, Geschäftsführer der SSZ Beratung bei München, „weiterhin stark“. Der auf das Thema Arbeitszeit spezialisierte Berater sucht branchenübergreifend mit Unternehmen nach Lösungen, wie sie sich zukunftsfähig um- und aufstellen können. „Beschäftigte müssen mehr Möglichkeiten bekommen, auf ihre Arbeitszeit Einfluss zu nehmen“, betont er. Wichtig ist ihm bei der Analyse die Unterscheidung, ob es sich um Modelle für den Blue-Collar- oder den White-Collar-Bereich handelt, denn „in der Produktion herrschen andere Strukturen als im Vertrieb“. Ein Modell, beispielsweise die Vier-Tage-Woche, für einen bestimmten Bereich ausschließen will er jedoch nicht. Wenn eine Verkürzung der Arbeitszeit in einer Firma nicht möglich sei, käme es umso mehr darauf an, Planungspräferenzen zu berücksichtigen, etwa über Schichttauschbörsen.

„Ich bin kein großer Freund von starren Lösungen wie der Vier-Tage-Woche“, merkt Zander an. Vielmehr „sollten Unternehmen die Flexibilisierung dahin treiben, dass sie mehrere Bedürfnisse kombinieren können“ und so alle Mitarbeitenden abholen. Wie kommen diese Ideen draußen an? „Ich habe von Entscheidern schon alles an Reaktionen zwischen Zähneknirschen und Offenheit bekommen“, sagt Zander. Dabei sei die Arbeitszeit „ein wirklich großer Hebel“, mit dem so viel mehr gemacht werden könnte – „noch vor Recruiting- und anderen gezielten Employer-Branding-Maßnahmen.“ Kreative Freitags-Benefits Den Freitag nutzen Unternehmen auch zunehmend, wenn es um Benefits geht. So bietet ZooRoyal.de, ein Unternehmen der REWE Group, außer flexiblem Zusatzurlaub auch den „Focus Friday“ an. Das ist dann ein Arbeitstag, der von Gesprächsrunden, Telefon- oder Videokonferenzen komplett frei ist. Als Fresh Fridays bezeichnet „Ich bin kein großer Freund von starren Lösungen wie der Vier-Tage-Woche“, merkt Zander an. Vielmehr „sollten Unternehmen die Flexibilisierung dahin treiben, dass sie mehrere Bedürfnisse kombinieren können“ und so alle Mitarbeitenden abholen. Wie kommen diese Ideen draußen an? „Ich habe von Entscheidern schon alles an Reaktionen zwischen Zähneknirschen und Offenheit bekommen“, sagt Zander. Dabei sei die Arbeitszeit „ein wirklich großer Hebel“, mit dem so viel mehr gemacht werden könnte – „noch vor Recruiting- und anderen gezielten Employer-Branding-Maßnahmen.“Den Freitag nutzen Unternehmen auch zunehmend, wenn es um Benefits geht. So bietet ZooRoyal.de, ein Unternehmen der REWE Group, außer flexiblem Zusatzurlaub auch den „Focus Friday“ an. Das ist dann ein Arbeitstag, der von Gesprächsrunden, Telefon- oder Videokonferenzen komplett frei ist. Als Fresh Fridays bezeichnet Céline Flores Willers den geschenkten Urlaubstag, den sie ihren Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich seit Jahresbeginn am ersten Freitag im Monat ermöglicht. „Mein Team gibt mehr als 100 Prozent, um unser Business zum Fliegen zu bringen“, sagt die Gründerin von The People Branding Company in München. „Ohne dass sie diese Forderung an mich herangetragen haben, ist mir bewusst geworden, dass wir auch einmal einen Gang runterschalten müssen.“ Ein guter CEO ändere proaktiv. Bisher habe sie nicht den Eindruck, dass der freie Tag der Produktivität schade.