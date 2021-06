Genauere Angaben zu den Einbußen oder Zuwächsen mochte nur eine Minderheit der Befragten machen. Danach liegen die Verluste überwiegend im Bereich von einem bis 30 Prozent, die Steigerungen vornehmlich bei einem bis 20 Prozent. Jedes dritte Unternehmen hat in irgendeiner Form staatliche Hilfen in Anspruch genommen. © DDV (Zum Vergrößern klicken) Die Erhebung ist im März und April unter Verbandsmitgliedern durchgeführt worden. Zu dieser Zeit scheint das Schlimmste vorüber gewesen zu sein, denn in puncto Aussichten fürs laufende Jahr gibt es bereits wieder mehr Optimisten als Pessimisten: 32 Prozent erwarten steigende Umsätze, 19 Prozent sinkende, 44 Prozent rechnen mit gleich bleibenden Erlösen. Das Gros glaubt an Zuwächse von einem bis 20 Prozent, jedoch ist die Zahl der Antworten auch hier gering. Die Einstellung weiterer Mitarbeiter sieht jeder Vierte kommen, lediglich jeder Zehnte sagt das Gegenteil voraus. TS Die Studie kann bei Boris von Nagy angefordert werden.Dieser Artikel ist im DDV-Magazin DIALOG erschienen. Das ganze PDF gibt es hier als kostenlosen Download . ddv