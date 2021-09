Deutsche Unternehmen investieren zu wenig in digitales Marketing

© DDV Otto schneidet bei der Studie "Digital Marketing Benchmarks 2021" von allen deutschen Unternehmen am besten ab

Während des ersten Pandemie-Jahres mit seinen zahlreichen neuen Einschränkungen wurde vielen Unternehmen in Deutschland bewusst, dass sie bei der digitalen Kundenansprache noch nicht sehr gut aufgestellt sind. Die Folge war ein starkes Wachstum in der Professionalisierung des Digital Marketings. Wie eine regelmäßige Studie des DDV jetzt zeigt, hat dieser Trend aber 2021 schon wieder deutlich nachgelassen. In einigen Kanälen und auf bestimmten Plattformen sind jedoch klare Steigerungen erkennbar.