© Deutsche Telekom In seiner neuen Weihnachtskampagne feiert die Telekom die menschliche Verbundenheit

Weihnachtszeit ist die Zeit der Geschenke und langen Wunschlisten. Dass letztere in der Corona-Zeit manchmal ganz neue Prioritäten haben können, zeigt die neue Weihnachtskampagne "Das schönste Geschenk" der Deutschen Telekom, die heute startet. Denn statt einer Flut von Geschenken geht es in dem von DDB kreierten Auftritt um das gemeinsame Feiern in der Familie. Damit setzt der Telekommunikationskonzern auch zum Jahresende seine Strategie fort, auf gesellschaftliche Themen in der Kommunikation zu setzen. Das hat auch seine Risiken.