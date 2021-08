© DDB Berlin Die 34-Jährige Katharina Koch wirbt im Rahmen der Handwerks-Kampagne für ihren Beruf als Fleischerin

Zum 1. August hat wie gewohnt das neue Ausbildungsjahr in Deutschland begonnen. Doch in manchen Branchen gibt es noch zahlreiche unbesetzte Plätze, so auch in der Handwerks-Sparte. Um weitere junge Menschen für eine Ausbildung in einem der 130 Berufe aus diesem Metier zu gewinnen, dreht der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) gemeinsam mit DDB Berlin jetzt seine bundesweite Imagekampagne weiter, mit ähnlichem Konzept wie 2020.