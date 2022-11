So reizend preisen die Volksbanken zu Weihnachten den Gemeinschaftssinn

© Youtube / Volksbanken Raiffeisenbanken Das Lebkuchenhaus im Weihnachtsspot der VR Banken ist aus der Kraft der Gemeinschaft entstanden

In Weihnachtskampagnen sind Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft traditionell gern genutzte Themen. Eines der Beispiele aus diesem Jahr ist der Penny-Spot "Der Riss" über die Spaltung der Gesellschaft - und den Zauber der Fürsorge. Eben jene greifen auch die Volksbanken Raiffeisenbanken in ihrem diesjährigen Weihnachtsfilm auf. Dieser erzählt von der Tatsache, dass man manchmal einfach Hilfe braucht und zeigt in herzerwärmenden Bildern, wie viel sich gemeinsam schaffen lässt.