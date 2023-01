So lustig wirbt Twix in seiner neuen Kampagne mit einem Bärenhunger

© Mars In der neuen Twix-Kampagne entpuppen sich zwei Bären als echte Naschkatzen

Ab sofort wirbt Mars auch in Deutschland mit der preisgekrönten DDB-Kampagne "Zwei Bären" für seinen Schokoriegel Twix. Der neue Auftritt ist offiziell auch das Aus für die seit 2012 laufende Twix-Kampagne von BBDO New York. Der neue Auftritt hat eine kräftige Prise an schwarzem Humor.