Sich vom perfekten Match auf Händen tragen lassen - wem würde es nicht gefallen.

Im vergangenen Jahr ging die OkCupid in Deutschland an den Start, jetzt will die Dating-App noch einmal verstärkt auf ihr Versprechen hinweisen: Wer den perfekten Partner suchen, den Menschen, der wie ein Puzzleteil das eigene Ich ergänzt, der soll hier und nur hier richtig sein. "Date jemanden, der♥die genauso ___ ist wie du!" lautet das Motto der Werbemaßnahme. Die Leerstelle lässt sich mit praktisch jedem denkbaren Adjektiv füllen.