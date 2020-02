Parship "Hallo wir sind wieder da" 2020

Herbert Murschenhofer, CMO Parship Deutschland

Parship ist nicht allein mit seinem Interesse an dem Sportereignis. Auch Unternehmen wie Chio Chips oder Kentucky Fried Chicken nutzen gerne dieses Late-Night-Werbeumfeld. Doch während solche Werbekunden durch ihre amerikanische Markentradition oder ihre Produktnähe zum Erlebnis Sportübertragung auch inhaltlich von der Nähe zum Super Bowl profitieren, liegt der Fall bei Parship anders. Die Dating-Plattform, die sich explizit als Partnersuche für langfristige Beziehungen positioniert, sticht inhaltlich aus diesem Werbeumfeld deutlich heraus.Trotzdem gehört Parship-CMO Herbert Murschenhofer nun schon seit sechs Jahren zu den treuen Werbekunden für die Super-Bowl-Übertragung in Deutschland. Und die Bindung ist sogar so eng, dass Parship in diesem Jahr sogar einen eigenen Spot den Zuschauern widmete, die sich über die vielen Parship-Spots während dem Super Bowl 2019 beschwert hatten.Parship begleitet den Super Bowl schon zum sechsten Mal in Folge und wir wollen dem Format treu bleiben. Das Werbeumfeld wird mit zunehmender Popularität des US Footballs, insbesondere des Super Bowls, auch immer attraktiver. Trotz nächtlicher Ausstrahlung, erzielen wir rekordverdächtige Registrierungszahlen bei Parship – und ja, vor allem bei Männern.Vor drei Jahren haben wir zunächst einmal aus Spaß beim Dreh mit einem Football und einem Helm experimentiert. Daraus sind die ersten sieben Super Bowl Spots entstanden und die Resonanz war wirklich gut. Aufgrund von zunehmend kürzeren und häufigeren Werbeblöcken pro Übertragung kam über die Zeit eine recht hohe Spotfrequenz zustande. Dieses Jahr schalten wir insgesamt 40 Spots mit 22 unterschiedlichen Motiven. Wir haben uns also stetig weiterentwickelt und verbessert.2018 waren wir tatsächlich selbst ein wenig überrascht, dass wir es während des Super Bowls in die Trending Topics auf Twitter geschafft haben. Hier erhielten wir dann auch das Feedback, dass die hohe Spotfrequenz den einen oder anderen Zuschauer doch etwas genervt hat. Das wollten wir gerne mit einem Augenzwinkern adressieren. Insgesamt generieren wir sicherlich eine gewisse Aufmerksamkeit mit der Kampagne. Aber als Erfolg werten wir nur, wie viele Singles sich bei Parship registrieren, um eine feste Beziehung zu finden. Und die Zahlen sprechen für sich: Beim Super Bowl 2019 haben wir unseren bisherigen Registrierungsrekord gebrochen. Die Strategie und Kampagne funktioniert also.In diesem Jahr haben wir besonders viele Motive für den Super Bowl. Insgesamt gibt es innerhalb der 40 Platzierungen 22 Motive. Unsere berühmten „11 Minuten“ haben wir nicht in jedem Motiv eingebracht und zum Teil auch in einen Football-Kontext gesetzt. Wir sind uns sicher, dass den Slogan mittlerweile jeder kennt – und beim Super Bowl setzen wir auf einen guten Mix aus Bekanntem und Neuem.Beim Super Bowl ist uns ein erfolgreicher Spagat gelungen: Die Kommunikation ist konsistent und wiedererkennbar, überrascht aber trotzdem durch umfeldspezifische Anpassungen und einer kleinen Prise Selbstironie.Unser Fokus und der Werbedruck liegen ganz klar auf TV, hier erzielen wir die Mehrzahl der Kontakte. Natürlich verlängern wir das Ganze auch online und über Social Media. Dafür haben wir dieses Jahr erstmals eine ganze Reihe an Tweet-Reaktionen mit unseren Models vorbereitet. Diese GIFs nutzen wir in der Super Bowl Nacht zur Kommunikation mit Twitter-Usern, um das Thema dort erneut augenzwinkernd zu begleiten.Vor ungefähr acht Jahren war das Verwechslungsrisiko in der Kategorie definitiv noch hoch. Aber heute ist die Markenbekanntheit und Wiederkennung von Parship auf einem ganz anderen Level und unser „Alle 11 Minuten“-Slogan sowie „parshippen“ ganz klar mit uns assoziiert. Eine ernsthafte Verwechslungsgefahr mit anderen Wettbewerbern sehen wir daher nicht. Außerdem ist auch klar: Bei uns geht es um feste Beziehungen, keine Affären oder One-Night-Stands. Das differenziert uns zusätzlich eindeutig von anderen Wettbewerbern.Bei Parship haben sich schon über 840.000 Singles verliebt – ich war allerdings nicht dabei. Das liegt aber einfach daran, dass ich meine Frau drei Jahre vor dem Start von Parship kennengelernt habe. Ansonsten sicherlich. cam