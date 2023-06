Die Gewinner des BoB-Awards 2022.

Der Bundesverband Marketing Clubs hat erneut die BoB-Awards verliehen. Aus mehr als 100 Einreichungen waren 36 Arbeiten für die Shortlist nominiert worden, am Ende gab es fünf Mal Gold, sieben Mal Silber und zwölf Mal Bronze für herausragende Leistungen der B2B-Kommunikation im Jahr 2022. Die Crew sticht dabei mit zwei goldenen Auszeichnungen heraus.

Sowohl in der Kategorie PR, Content & Influencer Marketing als auch in Social Media konnte die Arbeit "Dein Werk zählt" für Robert Bosch Power Tools überzeugen. Um Nachwuchs für das Handwerk zu gewinnen und jungen Handwerkerinnen und Handwerkern Wertschätzung zu erweisen setzten Robert Bosch und die Agentur Die Crew auch auf User-Generated Content, für den sie mit Sketch-Videos warb. Die User bekamen bei der Aktion Testgeräte, drehten Videos damit und ein Hauptgewinner durfte sich am Ende mit Bosch-Geräten eindecken.

Dein Werk zählt - Gewinner Oliver räumt ab

VdK/Dieckertschmidt Um auf die Situation von Pflegebedürftigen aufmerksam zu machen, ließ der VdK Politiker altern.

Sven Helbig / Hälssen & Lyon "Metamorphosis" - Casefilm

wurde eine Logo-Idee entwickelt, eine neue Typographie aus dem Icon abgeleitet und neue Hausfarben festgelegt, in denen sich der Name, die Kompetenz und die Werte der Agentur widerspiegeln. Und das Ganze nicht klassisch nach CNYK/ Pantone, sondern nach Hexcodes, also der fürs digitale Gestalten maßgeblichen Form - schließlich ist Deepblue ein Digitalspezialist. Das Gründungsjahr, die Adresse und Kultur der Agentur sind seither dementsprechend digital wie physisch erlebbar.

Welcome to a new Deepblue

Auchkann sich zu den Herausragenden zählen. Mit einmal Gold, einmal Silber und einer Bronzeauszeichnung gehört auch diese Agentur zu den auffallenden Gewinnern. Besonders die Plakataktion "Alte Politiker", die mit Gold ausgezeichnet wurde, erhielt viel Lob. Rund um eine Pressekonferenz des Sozialverbands VdK zur Situation von Pflegebedürftigen ließ die Agentur Politiker künstlich altern, um sie daran zu erinnern, dass auch sie einmal in diese Situation kommen könnten. Die mobilen Plakate wurden darum rund um den Berliner Reichstag aufgestell.Für besondere Aufmerksamkeit sorgte auch die Arbeit für Hälssen & Lyon, umgesetzt von der Agentur: Um sein Album "Metamorphosis" zu promoten, tat sich Musiker und Komponist Sven Helbig mit dem Teegroßhändler Hälssen & Lyon zusammen. Gemeinsam mit Häppy verwandelten die Verantwortlichen mithilfe eines Pilzes eine Geige von Helbig zu Tee. Die Metamorphose wurde so nicht nur sichtbar, sondern auch in zweifacher Hinsicht erlebbar: als Musik und als Trinkgenuss.Für den Designprozess und das Ergebnis, mit dem die Agenturein Rebranding für sich selbst erzielte, wurde in der Kategorie Credentials & Employer Branding ebenfalls ein goldener Award überreicht. Unter dem Motto "Welcome to a new Deepblue"Insgesamt wurden die BoB-Auszeichnungen in elf Kategorien verteilt. Durch den Abend im Meistersaal führten die Juryvorsitzenden Christian Daul und Geraldine Tenten. Letztere betonte dabei unter anderem, wie wichtig es ist, "von den Besten zu lernen und sich über Branchen und Kanäle hinweg inspirieren zu lassen." Zudem sei der BoB-Award "Ansporn für alle B-to-B-Unternehmen und ihre Agenturen, ihr Marketing und ihre Kommunikation jeden Tag besser zu machen."