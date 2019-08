Der Chief Marketing Digital Officer der Media-Markt Saturn Retail Group ist gefunden und der Name dürfte in der deutschen Marketingbranche vor allem eine Frage auslösen: „Wer ist Jennifer DiMotta?“ Die kurze Antwort darauf: Jennifer DiMotta ist Amerikanerin, leitet ihre eigene Beratung, die Unternehmen beim Einstieg in den Online-Handel berät, und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im E-Commerce-Management großer US-Unternehmen. Damit entspricht sie geradezu perfekt dem Profil, das Media-Markt-Saturn-Chef Ferran Reverter für den neuen Posten definiert hatte.



Reverter hatte unmissverständlich klargemacht, dass der neue CMDO vor allem das digitale Geschäft des Elektrohandels-Konzerns wieder auf Wachstumskurs bringen muss. Das klassische Marketing – traditionell eine Stärke von Saturn und Media-Markt – steht dagegen weniger im Fokus. Große Kampagnen, über die ganz Deutschland spricht, wird man unter Jennifer DiMotta auf absehbare Zeit kaum erwarten können.Aber das ist möglicherweise auch gar nicht der Maßstab, mit dem der Erfolg ihrer Arbeit zu messen sein wird. DiMotta hat im Lauf ihrer Karriere viel Expertise in der Frage entwickelt, wie traditionelle Händler ihr Geschäftsmodell ins Internet transferieren können. Genau das Problem, vor dem Media-Markt Saturn aktuell steht. DiMotta wird daher die digitalen Marketingressourcen von Redblue Marketing unter der Geschäftsführung von Manfred Bosch also vor allem nutzen, um die Omnichannel-Implementierung effektiver voranzutreiben.Wer sich fragt, welche Lösungen sie für ihren neuen Job finden wird, kann das detailreich auf ihrem Blog (thedimottamethod.com) nachlesen. Hier finden sich Aussagen wie: „Der Wechsel zum E-Commerce ist nie ohne Risiko. Mit klaren Richtlinien wird der Prozess allerdings so schmerzlos wie möglich sein. Je aggressiver Sie wachsen wollen, desto detaillierter wird dieser Plan sein müssen.“ Dementsprechend dürfte DiMotta bei ihrem Start am 19. August einen extrem detaillierten Plan präsentieren müssen.Und dieser Plan liefert dann auch möglicherweise die Antwort, wer DiMotta wirklich ist. Ist sie die Change-Managerin, die bei Media-Markt Saturn den überfälligen Einstieg in ein digitales Geschäftsmodell erzwingt? Oder ist sie die Managerin, die einen der profiliertesten Markenkonzerne Deutschlands zur Abspielstation für Performance Marketing degradiert und so Konkurrent Amazon in die Karten spielt? Nur eines ist gewiss: Viel Zeit zur Einarbeitung wird ihr Reverter kaum geben. cam