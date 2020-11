Kaum eine Marke verbreitet schon seit so vielen Jahrzehnten das Weihnachtsgefühl in der Werbung wie Coca-Cola. Die Brause-Brand hat vor fast 90 Jahren nicht nur den roten Weihnachtsmann durch seine Kampagnen weltweit bekannt macht, auch der Coke-Weihnachtstruck gehört seit 1995 rund um die Feiertage fest zum Inventar. In diesem Jahr schickt das US-Unternehmen seinen Truck aufgrund der Corona-Pandemie wohl nicht wie sonst auf die Reise durch Großstädte . Dafür wartet die Marke mit einem epischen Weihnachtsfilm von Regisseur Taika Waititi ("Jojo Rabbit") auf, in dem der Weihnachtsmann Truck statt Schlitten fährt - und der die Zuschauer zu Tränen rührt.