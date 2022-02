© IMAGO / photothek Bei Youtube geht es 2022 vor allem um die App und die Creator

Video Content hat sich gerade in den letzten beiden Pandemie-Jahren deutlich gewandelt. In der Kürze liegt die Würze, so das immer stärker geltende Motto für Bewegtbildinhalte in Social Media. Und: Live Shopping und E-Commerce spielen eine zunehmend tragende Rolle in den Netzwerken, für Creator wie für Marken. Auch Youtube passt sich daran an. In einem aktuellen Blogpost verrät Neal Mohan, Chief Product Officer von Youtube, was man sich bei der Videoplattform für dieses Jahr alles vorgenommen hat.