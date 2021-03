© p&a / dfvcg

Wer seine Kunden besser verstehen will, braucht Fachleute. Und die Experten des Insights-Business versammeln sich am 24. und 25. März auf dem Data Analytics & Insights Salon DAIS der Fachzeitschrift planung&analyse. Neben Kontakt mit Dienstleistern auf einer virtuellen Ausstellung erfahren Besucher auf dem Kongress wie Markenartikler an die Wünsche, Bedürfnisse und Einstellungen der Verbraucher herankommen und welche Schlüsse sie daraus ziehen.