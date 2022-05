Stina Fagerman bleibt mit dem Jobwechsel der Lkw-Branche treu, fängt aber jetzt beim Weltmarktführer an. Sie soll gemeinsam mit Karin Rådström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG, CEO Mercedes-Benz Lkw und einst auch bei Scania, das Wachstum des Stuttgarter Traditionsunternehmens weiter voranbringen. Der Dax-Neuling, der durch die Aufspaltung von Daimler in einen Nutzfahrzeug-Konzern und in den Pkw-Bauer Mercedes-Benz Group entstanden ist, hatte im vergangenen Jahr einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro erzielt.



Fagerman hatte ihre Karriere 2007 bei dem schwedischen Nutzfahrzeuge und Motorenhersteller Scania begonnen. Sie durchlief verschiedene Führungspositionen innerhalb der Vertriebsorganisation des Industrieunternehmens.Unter anderem war sie von 2015 bis 2019 Sales Director Trucks & Buses und Mitglied des Executive Management Teams der Scania Schweiz AG. Hier war sie zuletzt Geschäftsführerin und Mitglied des Vorstands von Scania Siam Co Ltd in Thailand (2019 bis 2021). Die Managerin hält einen Master of Science in Wirtschaftsingenieurwesen und Management, den sie an der Chalmers University of Technology in Göteborg erworben hat. Fagerman folgt in ihrer neuen Position auf Andreas von Wallfeld, der seit Januar 2022 als Leiter von Daimler Trucks & Buses Overseas arbeitet. mir