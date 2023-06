Dallmayr

Die Tradition bleibt im Dachmarkenauftritt von Dallmayr erhalten.

Für München ist Dallmayr das erste Feinkostgeschäft am Platz, in Deutschland steht der Name praktisch für den Kaffee Prodomo. Mit ihrer ersten Dachmarkenkampagne will die Marke jetzt zeigen: Dallmayr steht für Kaffee und das in sehr unterschiedlichen Varianten.

Schließlich gibt es neben dem Prodomo auch Marken wie Crema d'Oro, Dallmayr Home Barista, Caps für eine Kapselmaschine und den nachhaltigen