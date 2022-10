So deprimierend zeichnet Intersport eine Welt ohne Sport

© Intersport/Jung von Matt Sport Für seine erste Dachmarkenkampagne überhaupt hat Intersport einen professionellen, bewegenden Kurzfilm gedreht

Sport muss für alle zugänglich sein, frei von jeglicher Barriere - das ist das Anliegen von Intersport. Zum ersten Mal überhaupt stellt der Sportfachhändler diese Botschaft nun ins Zentrum einer großen Dachmarkenkampagne. Das Herz der kommunikativen Offensive bildet ein zehnminütiger Kurzfilm, der auf bewegende Weise eine dystopische Welt zeigt, in der Sport verboten ist. Erst am Ende des Films keimt Hoffnung auf: "Einmal Sport. Immer Sport" lautet der Code von sportlichen Widerständlern, die sich dem Verbot nicht länger beugen wollen - umgewandelt in den Markenclaim wird daraus "Einmal Sport. Intersport".