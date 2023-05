Allianz

Im Fokus der Allianz-Kampagne stehen die Themen Vorsorge, Vermögensaufbau und Absicherung von Lebensrisiken

Die Allianz will in der Werbung wieder sichtbarer und unverwechselbar werden. Zu diesem Zweck startet der Versicherer jetzt eine groß angelegte Kampagne, die die Sorgen der Menschen in Krisenzeiten adressiert. Das Motto: "Da für dein Leben."

Inflation, Ukrainekrieg und wirtschaftliche Sorgen bereiten den Menschen schon seit einiger Zeit große Sorgen - und werden es wohl noch ein