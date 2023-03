Horizont

Julia Barsch, Head of Digital Burger King Deutschland, sprach bei der d3con über Fehler und Learnings

Die Fehlerkultur ist in Deutschland bekanntermaßen nicht sehr ausgeprägt. Anders als in den USA, wo "Fuck-up Nights" ein äußerst beliebtes Format sind, spricht hierzulande kaum ein Unternehmen gerne über seine Verfehlungen. Doch das ändert sich allmählich, wie auch ein Vortrag von Julia Barsch, Head of Digital Burger King Deutschland, bei der Digitalkonferenz d3con zeigt. Denn die Lehren aus den Rückschlägen waren wertvoll.

Ihre Liebe zu Fast Food und vor allem zum Thema Convenience entdeckte Julia Barsch 2010 während eines zweijährigen USA-Aufenthalts, wie sie