Christopher Böhnke, Group Manager der Accenture-Designagentur Fjord , sieht in dieser Frage nicht nur ein momentanes Problem der Wirtschaft, sondern eine grundsätzliche Herausforderung für Unternehmen: "Die Realität ist ja, dass sich am neuen Lebensalltag der Menschen wohl bis in den Sommer nichts Grundsätzliches ändern wird. Die Unternehmen sollten daher systematisch hinterfragen, ob sie die für die Relevanz ihrer Marke entscheidenden Alltagsrituale noch verstehen."



Der Berater bemerkt durchaus, dass viele Unternehmen auf die neue Situation mit einer rasanten Digitalisierung reagieren, warnt aber vor blindem Technikglauben: