An mehreren von der Flutkatastrophe betroffenen Orten sind so genannte Tiny Houses entstanden, wie hier in Sinzig

Vodafone unterstützt die Initiative mit einer Million Euro und stattet die Tiny Houses zudem kostenlos mit Internet und Fernsehen aus. So gibt es in jedem der Häuser GigaTV und einen WLAN-GigaCube von Vodafone. "Wir helfen den Menschen, die durch die Flut ihr Zuhause verloren haben", erklärt, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone. "Deshalb haben wir das Aktionsbündnis mit einer Millionen Euro unterstützt und helfen aktiv mit, so großartige Projekte wie die Tiny-Houses gemeinschaftlich zu stemmen, um den Familien vor Ort zu Weihnachten eine Perspektive zu geben. Ich wünsche allen Familien, die nun in die Kompakthäuser einziehen, dass sie darin Ruhe finden und Kraft tanken können."Bereits kurz nach der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli hat Vodafone vor Ort Hilfe geleistet . Das Unternehmen, das seinen Deutschlandsitz im nicht weit entfernten Düsseldorf hat, unterstützte die Menschen vor Ort etwa mit Powerbanks oder kostenlos ausgegebener Verpflegung aus der hauseigenen Kantine.Durch die CSR-Maßnahmen will Vodafone dem unternehmenseigenen Anspruch gerecht werden, der in dem in der Werbung verwendete Claim "Together we can" Ausdruck findet. Ein großer Schwerpunkt liegt dabei auf Klimaschutz-Maßnahmen - durch Aktionen wie die im Ahrtal will sich das Unternehmen als lokal verwurzeltes und engagiertes Unternehmen positionieren. ire