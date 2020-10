© Michael Weber / Imagepower / Imago Images Der Mittelstand investiert wieder mehr ins Marketing

Im deutschen Mittelstand macht sich inmitten der Corona-Pandemie wieder Optimismus breit - zumindest was die Ausgaben ins Marketing betrifft: Laut einer aktuellen Umfrage von Crossvertise zeigen sich 70 Prozent der kleinen oder mittelständischen Unternehmen (KMUs) in Deutschland nach der ersten Hochphase der Krise nun wieder investitionsbereit. Jedes vierte KMU (27 Prozent) will im laufenden zweiten Halbjahr 2020 sein Werbebudget im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufstocken - ein Fünftel davon plant sogar mit Erhöhungen von über zehn Prozent.