Das On- und Offline-Shopping verschmilzt immer mehr zum "Everywhere Shopping"

Generative KI, Omnichannel-Strategien und nachhaltiger Einsatz von Werbemitteln: Das sind nur drei der großen Trendthemen, auf die sich Werbungtreibende, Händler und Media Owner in diesem Jahr beim Thema Commerce fokussieren sollten. Criteo hat noch einige mehr ausgemacht.

Aktuell bietet die Prognose des Online-Vermarkterkreises (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) für das laufende Jahr Anlass zum Optimismus: Der OVK rechnet mit einem Plus von 4,6 Prozent bei den Nettowerbeinvestitionen. Wie die Bilanz für den Werbemarkt bis zum Jahresende tatsächlich ausfallen wird, hängt neben diversen schwer beeinflussbaren Rahmenbedingungen auch davon ab, in welche Bereiche die Branchenverantwortlichen am stärksten investieren.





Einer der entscheidenden Faktoren bei der Marktentwicklung ist Commerce Media. Einen Überblick zu den wichtigsten Teilbereichen in dieser Kategorie soll der aktuelle Criteo-Report "Commerce Media: Marktverändernde Trends, die ihr im Blick haben müsst" bieten. Darin werden insgesamt zehn Trends identifiziert, die den Markt teilweise auch über die Digitalbranche hinaus bewegen und aufgezeigt, wie diese Themen den Commerce nachhaltig verändern werden.



Das wäre zunächst der Aspekt Omnichannel. Die zunehmend fließenden Grenzen zwischen Online- und Offline-Marketing machen Omnichannel zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Kampagnenplanung, heißt es von Criteo. In diesem Zusammenhang seien zielführende Partnerschaften zwischen Händlern und Marken der Schlüsselfaktor, um das Potenzial jedes Kunden-Touchpoints auszuschöpfen und nahtlose Shopping-Erlebnisse anzubieten.

Bereits 2022 gaben 85 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten in der Criteo Shopper Survey an, sich vor dem Kauf im Geschäft online über Produkte zu informieren. Vor diesem Hintergrund sieht Criteo das Zusammenwirken von Omnichannel und Phygital (Kofferwort aus "physical und digital") als die einzig zukunftsfähige Strategie an.



Das Potenzial von Künstlicher Intelligenz ist spätestens seit dem Launch des gehypten Text-Bots ChatGPT auf der Agenda aller Verantwortlichen im Bereich Marketing und Retail weiter denn je nach oben gerückt. Schon jetzt existiert eine Fülle an KI-Tools, die das gängige Shopping-Erlebnis revolutionieren sollen – insbesondere im Kundenservice. Denn durch gut ausgereifte und richtig eingesetzte Conversational AI kann der Kundenservice in Chats, Telefonaten und Social Media verbessert werden.



Die Befürchtung, dass durch diese erhöhte Digitalisierung die Markenbindung leiden könnte, scheinen unbegründet: Mehr als zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten geben laut Criteo an, dass sie sich stärker mit einer Brand verbunden fühlen, wenn sie über automatisierte Systeme wie Chatbots mit Unternehmen kommunizieren und so ihre Probleme schneller lösen können.



