© Fotolia Viele Konsumenten achten heute beim Einkauf auf andere Aspekte als nur den Preis

Inflationsbedingt achten viele Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt beim Einkaufen stärker auf die Preise - doch ihre Lieblingsprodukte sind ihnen immer noch heilig. Laut einer Umfrage des Commerce Media-Unternehmens Criteo wollen sich die meisten Deutschen aller Krisenstimmung zum Trotz weiterhin das gönnen, was ihnen besonders am Herzen liegt. Die Studie zeigt ebenfalls, welche Produktaspekte ihnen aktuell am wichtigsten sind und in welchen Segmenten sie am meisten Geld ausgeben.