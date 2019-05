1. Bester SMARTech-Anbieter

Um auch die Performance-Marketing-Branche zu würdigen und auszuzeichnen, rief AdTech-Dienstleister Criteo 2015 die "Performance Marketing Awards" ins Leben. 2018 wurde dann pausiert. In diesem Jahr ging der Award unter dem neuen Namen "SMARTech Awards" mit neuem Konzept wieder an den Start. Am gestrigen Abend wurden die Gewinner aus knapp 100 Einreichungen im Münchner Nobel-Hotel Andaz gekürt. Rund 200 geladene Gäste nahmen an dem Event teil. Die Gewinner:Diese Kategorie konntefür sich entscheiden. Der Dienstleister erstellt aus strukturierten Daten, wie Produktmerkmalen, automatisiert Texte in unterschiedlichen Sprachen. Das Unternehmen aus Stuttgart arbeitet unter anderem mit Deloitte und Otto zusammen und wird im Bereich SEO Texte, Reports für Risikostrategien und Hotelbeschreibungen eingesetzt. Die Jury lobte vor allem den geschickten Einsatz von Künstlicher Intelligenz.Weitere Nominierte: Exactag und MetodaAls Air Berlin 2017 pleite ging, wollte sich das Team rund um Pascal Volz nicht trennen und bewarb sich mit einer viralen Kampagne gemeinsam um einen neuen Job.kopierte deren Bewerbungs-Webseite und konnte das AirBerlin Team so für ihre neue Performance-Marketing Einheit FischerAppelt Performance gewinnen. Bei dieser Kampagne hat die Jury insbesondere die innovative und kreative Idee überzeugt, als auch das Achievement einen Mediawert von 420.000 Euro in 4 Tagen zu generieren.Weitere Nominierte: Husare mit Severin Floorcare und Civey mit TelekomMitkonnte Izeigen, wie digitales TV auch für Brands funktionieren kann. Im Umfeld der VOX-Kochshow "Das perfekte Dinner" wurde der Pilotcase des "Contextual Video Tagging", also die automatisierte Ausspielung von Werbebotschaften im passenden Kontext, auf TV NOW umgesetzt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz wurden vor der Ausspielung der Ads die für den Kunden relevanten Keywords erkannt und auf ihren positiven Kontext überprüft. Zusätzliche Awareness erfolgte durch die textliche Dynamisierung der Werbeform, die das zuvor genannte Keyword in die Ad integrierte. Die Jury überzeugte die innovative Umsetzung von Dynamic Creative Optimization und das Targeting im Streaming TV.Weitere Nominierte: Bonprix und Syzygy mit EscadaWelche Frau sticht im Performance-Bereich besonders hervor? Der Jury zufolge ist es. Sie leitet die Agenturgruppe Fischer Appelt, dabei unterstützt sie durch Mentorship andere Frauen, die in Führungsrollen reinwachsen und spricht regelmäßig auf großen Bühnen. Von der sehr analogen Bauindustrie kommend, hat sie sich zu einer der führenden Köpfe in der Digitalbranche durchgeschlagen.Weitere Nominierte: Lisa Gradow, Gründerin / CMO, Usercentrics, und Fränzi Kühne, Gründerin von Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG)10 Start-ups stellten sich auf der Veranstaltung dem Pitch. Das Publikum bestimmte per Live-Voting direkt den Gewinner:. Factor Eleven ist ein Technologieanbieter für Display- und Bewegtbild Kampagnen, der sich auf Premium-Formate und Premium-Inventar spezialisiert hat. Das Unternehmen aus Fernwald-Annerod hilft Unternehmen wie B/S/H, Rewe und Kunden der Group M. Mit 46 Mitarbeitern macht das 2014 gegründete Unternehmen einen 8-stelligen Umsatz. Factor Eleven konnte die Jury durch innovative Creatives, starke KPIs und eine kontinuierliche Produktentwicklung überzeugen.Auf die Shortlist der besten drei Start-ups schafften es außerdem: Civey und Vuframevg